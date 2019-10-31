Львівська область вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень для запуску опалювального сезону в 2 містах

Львівська обласна державна адміністрація 31 жовтня вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.Про це йдеться в повідомленні обладміністрації, передають Українські Новини."Відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо недопущення зриву опалювального сезону в містах Новояворівськ та Новий Роздол", - сказано в ньому.Серед рішень комісій - виділення з резервного фонду обласного бюджету фінансового ресурсу в розмірі 2,7 млн гривень міським бюджетам Новояворівська та Нового Роздолу на заходи по запуску опалювального сезону.Кошти будуть виділені на зворотній основі.Опалювальний сезон у цих містах вчасно не стартував і терміни його запуску невідомі.Як повідомляли Українські Новини, оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" закликає компанію ТОВ "Гарант Енерго М" реструктуризувати заборгованість за газ у розмірі 388 млн гривень для стабільного проходження опалювального сезону в містах Новояворівськ та Новий Розділ (Львівська область).Раніше Львівська обласна державна адміністрація вирішила виділити 15,9 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.Мер Нового Роздолу Андрій Мелешко 24 жовтня подав у відставку.У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").Крім того, арештовано вилучені у підозрюваних грошові кошти.Серед 4 підозрюваних - керівництво підприємств-постачальників газу і "куратор" - помічник депутатів Ради.У 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область), яке належало на той час депутатам Ради Богдану і Ярославу Дубневичам.