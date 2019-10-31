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2019-10-31T21:54:00+02:00 Суспільство 2019-11-02T07:45:12+02:00 Українські Новини Українські Новини Львівська область вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень для запуску опалювального сезону в 2 містах Львівська область вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень для запуску опалювального сезону в 2 містах