В Україні створили ТСК щодо розслідування пожеж на складах боєприпасів

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо розслідування пожеж на складах боєприпасів з 2014 по 2018 роки.

За прийняття проекту постанови №2312 проголосували 339 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Комісія розслідує пожежі й вибухи на арсеналах в Ічні Чернігівської області, Калинівці Чернігівської області, Балаклії Харківської області, Сватовому Луганської області, Кривому Розі Дніпропетровської області.

Завданнями ТСК є перевірка відомостей про пожежі, розслідувань правоохоронців, а також встановлення обставин та ініціювання притягнення винних до відповідальності.

До комісії увійшли 15 депутатів Ради, з них головою призначено голову фракції "Слуга народу" Давид Арахамію, його заступником - голова "Голосу" Сергій Рахманіна.

Через 6 місяців роботи комісія надасть звіт про виконану роботу на засіданні парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2017 року сталася пожежа на території арсеналу в Калинівці. Тоді військова прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом диверсії.

Також на Чернігівщині на військових складах прогримів вибух.

При цьому ичерез вибухи боєприпасів перекрили дороги під Черніговом.

Так 22 вересня на території тимчасового сховища боєприпасів військової частини Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією.