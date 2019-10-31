Гончарук похвалився, що українські дороги до зими готові

Близько 5 тисяч снігоприбиральних машин уряд підготував до зимового періоду. Про це повідомив 31 жовтня в Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Уряд відповідально готується до зими. Для безпеки на дорогах мобілізували всі ресурси, підкріпивши їх договорами з приватними компаніями, що мають найсучаснішу снігоприбиральну техніку", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення безпеки на дорогах державного значення в Україні є 4 тис. 641 одиниця техніки, яка готова оперативно реагувати на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів - 3 тис. 363. Інші підрядні організації мають ще 1 тис. 278 одиниць.

За його словами, сьогодні в регіони повинні в'їхати 54 нові снігоприбиральні машини.

Наголошується, що також передбачається більше 800 майданчиків у смугах відводу доріг для тимчасової зупинки в разі негоди. А на дорогах державного значення встановлять 7 тис. погонних метрів снігозатримуючих щитів.

"Не забули і про фрикційні матеріали, технічну сіль, які застосовуються при ожеледі. План виконано на 100%. Також передбачили достатньо холодної асфальтобетонної суміші для аварійного ремонту доріг взимку", - додав прем'єр.

до Речі, серед досягнень у нас так само те, що українські дороги визнали одними з найгірших у світовому рейтингу Global Competitiveness Index 2017-2018.

Але ось в 2019 на дороги в Україні вирішили витратити на 28,4% більше.

А ще був випадок, коли авто посла Канади в Україні застрягло в грязі на Черкащині.