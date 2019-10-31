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31 жовтня 2019, четвер, 19:14 12
Америка 2019-10-31T19:24:27+02:00
Українські Новини
У США почалася процедура імпічменту Трампа

У США почалася процедура імпічменту Трампа

США, Дональд Трамп, Імпічмент
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Палата представників США прийняла пакет правил касааемо процедури імпічменту президента Дональда Трампа. В підтримку резолюції про імпічмент висловилися 232 члена Палати представників, 196 були проти. Проти проголосували всі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів. Про це повідомляє AP.

На підтримку відповідної резолюції висловилися 232 члена Палати представників, 196 були проти. Проти проголосували всі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів.

Голосування встановив наступні кроки у розслідуванні щодо можливого імпічменту, оскільки законодавці переходять від тижнів закритих інтерв'ю зі свідками до публічних слухань і, в кінцевому рахунку, до можливим голосуванням про те, чи слід рекомендувати відсторонення Трампа від посади.

Резолюція наказує комітетам з питань розвідки, фінансових послуг, іноземних справ, нагляду і реформи, доходів і витрат, а також юридичній продовжувати розслідування. Їх мета, згідно резолюції – з'ясувати, чи існують достатні підстави для того, щоб Палата представників скористалася конституційними повноваженнями піддати імпічменту президента Дональда Трампа. Також повідомляється, що це перше офіційне голосування в рамках процедури імпічменту, ініційованої Демократичною партією.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

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