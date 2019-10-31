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31 жовтня 2019, четвер, 17:40 6
Зовнішня політика 2019-10-31T17:50:32+02:00
Українські Новини
Міністр закордонних справ Фінляндії відвідає лінію розмежування на Донбасі

Міністр закордонних справ Фінляндії відвідає лінію розмежування на Донбасі

війна на Донбасі, Фінляндія, Лінія розмежування, Пекка Хаавісто

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідає Україну 31 жовтня -1 листопада, у тому числі лінію розмежування на Донбасі.

Про це йдеться у повідомлення прес-служби Мзс Фінляндії, передають Українські Новини.

Під час візиту Хаавісто зустрінеться з міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко та представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Міністр закордонних справ Фінляндії має намір обговорити з Пристайко двосторонні відносини, ситуацію на сході України, справи Європейського Союзу і процес реформ в Україні.

Також він спільно з заступником міністра закордонних справ Єгором Божком відвідає лінію розмежування на сході країни.

У повідомленні наголошується, що східна Україна є однією з найбільш сильно забруднених мінами зон конфліктів у світі та Фінляндія готує додатковий пакет на 600 тис. євро для розмінування.

З 2014 року Фінляндія надала 48 млн євро на підтримку України.

Як повідомляли Українські Новини, 12 вересня Президент Фінляндії Саулі Ніінисте відвідав Україну, де разом з Президентом Володимиром Зеленським підписав угоду про захист інформації з обмеженим доступом.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Фінляндії подав у відставку через провал найбільшої медреформи.

 

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