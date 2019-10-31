Міністр закордонних справ Фінляндії відвідає лінію розмежування на Донбасі

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідає Україну 31 жовтня -1 листопада, у тому числі лінію розмежування на Донбасі. Про це йдеться у повідомлення прес-служби Мзс Фінляндії, передають Українські Новини. Під час візиту Хаавісто зустрінеться з міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко та представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Міністр закордонних справ Фінляндії має намір обговорити з Пристайко двосторонні відносини, ситуацію на сході України, справи Європейського Союзу і процес реформ в Україні. Також він спільно з заступником міністра закордонних справ Єгором Божком відвідає лінію розмежування на сході країни. У повідомленні наголошується, що східна Україна є однією з найбільш сильно забруднених мінами зон конфліктів у світі та Фінляндія готує додатковий пакет на 600 тис. євро для розмінування. З 2014 року Фінляндія надала 48 млн євро на підтримку України. Як повідомляли Українські Новини, 12 вересня Президент Фінляндії Саулі Ніінисте відвідав Україну, де разом з Президентом Володимиром Зеленським підписав угоду про захист інформації з обмеженим доступом. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Фінляндії подав у відставку через провал найбільшої медреформи.