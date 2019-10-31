Міністр закордонних справ Фінляндії відвідає лінію розмежування на Донбасі

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідає Україну 31 жовтня -1 листопада, у тому числі лінію розмежування на Донбасі.

Про це йдеться у повідомлення прес-служби Мзс Фінляндії, передають Українські Новини.

Під час візиту Хаавісто зустрінеться з міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко та представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Міністр закордонних справ Фінляндії має намір обговорити з Пристайко двосторонні відносини, ситуацію на сході України, справи Європейського Союзу і процес реформ в Україні.

Також він спільно з заступником міністра закордонних справ Єгором Божком відвідає лінію розмежування на сході країни.

У повідомленні наголошується, що східна Україна є однією з найбільш сильно забруднених мінами зон конфліктів у світі та Фінляндія готує додатковий пакет на 600 тис. євро для розмінування.

З 2014 року Фінляндія надала 48 млн євро на підтримку України.

Як повідомляли Українські Новини, 12 вересня Президент Фінляндії Саулі Ніінисте відвідав Україну, де разом з Президентом Володимиром Зеленським підписав угоду про захист інформації з обмеженим доступом.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Фінляндії подав у відставку через провал найбільшої медреформи.