В Одесі під мостом застрягла фура і в місті стався транспортний колапс

В Одесі під залізничним мостом застрягла вантажівка. Про це повідомляє ТСН у четвер, 31 жовтня.

Фура врізалася в міст, через що контейнер злетів з платформи. Якщо б тоді ззаду їхав автомобіль, то металева конструкція могла б розчавити машину разом з людьми.

Вантажівка досі стоїть під мостом, а позаду неї утворилася пробка довжиною майже 2 км. В пробці вишикувалася більше сотні автомобілів. Місце ДТП тим часом огородили патрульні: там чотири смуги - по два в кожну сторону, одну з яких вантажівка заблокував. Вантажівка витягували за допомогою автомобільного крана.

Водій поїхав під міст, незважаючи на знак, що обмежує проїзд великогабаритного транспорту висотою більше 3,5 м. Чому водій проігнорував обмежувальний знак, він не відповів і почав тікати.

Як повідомляли Українські Новини, на Харківщині водій вантажівки дивом вижив при спробі "проскочити" перед поїздом.

А в Києві КамАЗ протаранив фуру і її відрекошетило в авто патрульних.