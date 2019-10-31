Екс-главу ДПЗКУ Вовчука затримали в Литві: підозрюють у розкраданні $60 млн держкоштів

Правоохоронці затримали в Литві колишнього голову правління Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука, який підозрюється в причетності до розкрадання 60 млн доларів державних коштів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро, передають Українські Новини.

"В м. Вільнюсі (Литовська Республіка) затримано колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", якого Національне бюро з березня 2017 розшукувало як підозрюваного в кримінальному провадженні за фактом заадання більш як 60 млн дол. США збитків підприємству", - сказано в ньому.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера і чиновники ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належить держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію.

Поставка відбувалася на умовах пясляплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам.

В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн доларів.

Розслідувати наведені факти детективи НАБУ почали в липні 2016 року.

Двоє підозрюваних у кримінальному провадженні пішли на угоду з обвинуваченням і компенсували завдану ними шкоду в розмірі 60 тис. доларів.

Справи щодо ще двох осіб - радника голови правління ДПЗКУ і представника міжнародного зернотрейдера - направлено до суду.

Ще одного підозрюваного оголошено в розшук.

Також раніше розшукуваний за розкрадання екс-глава Госнацпроекта владислав Каськів був затриманий в Панамі.

Раніше ГПУ повідомила про підозру колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу.