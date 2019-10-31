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31 жовтня 2019, четвер, 11:52 11
Верховна Рада і партії 2019-10-31T11:53:46+02:00
Українські Новини
Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності

Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності

Ярослав Дубневич, скасування недоторканності, Рада 9 скликання, Зняття депутатської недоторканності
Ярослав Дубневич. Фото:Autocentre.ua
Ярослав Дубневич. Фото:Autocentre.ua

Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За зняття недоторканності з Дубневича проголосували 332 депутати при мінімально необхідних 226, за його затримання - 241 депутат, за арешт - 229 депутатів, передають Українські Новини.

Дубневичу інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.

Згідно з поданням генерального прокурора Руслана Рябошапки, Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.

Докази свідчать про те, що Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і прийняв рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Зокрема, слідство вважає, що кошти були отримані юридичними особами, яких контролював депутат і його спільники, через узгоджене завищення ціни при реалізації стрілочної продукції.

Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень.

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