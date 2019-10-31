підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Касові апарати для бізнесу в смартфоні будуть коштувати від тисячі гривень
31 жовтня 2019, четвер, 11:34 14
Економіка 2019-10-31T11:49:05+02:00
Українські Новини
Касові апарати для бізнесу в смартфоні будуть коштувати від тисячі гривень

Касові апарати для бізнесу в смартфоні будуть коштувати від тисячі гривень

Смартфон, Бізнес, Фізособи-підприємці, Партія
Смартфон. Фото: blogs.adobe
Смартфон. Фото: blogs.adobe

Касові апарати в смартфоні обійдуться українським підприємцям від тисячі гривень на місяць, що є приблизною вартістю обслуговування додатку Державної податкової служби, яка буде доступною для безкоштовного скачування з 1 січня 2020 року.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла представниця парламентської фракції "Слуга народу" та один з авторів закону про "тотальну фіскалізації" Роксолана Підласа.

"Розповіді про те, що РРО обійдеться підприємцям 50 000 – 70 000 гривень – це точно неправда. Зараз Податкова повинна вибрати один з восьми додатків для РРО в смартфоні – він буде безкоштовним. Ймовірно, у нього буде плата за обслуговування, але мова йде про символічну суму – близько 1 000 грн в місяць. Навіть для ФОП першої групи з обігом 300 000 грн це не такі великі гроші", - сказала Підласа.

Також Підласа заявила, що мова про "абонплату" за використання програмних РРО від ДПС поки не йде.

"Представники Податкової служби запевнили, що питання абонплати навіть не розглядається. Держава візьме на себе всі витрати. Програмні РРО будуть безкоштовними для всіх", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, замість касового апарату в Україні дозволили використовувати смартфони та планшети. Також у Зеленського заявили, що 50 найпопулярніших послуг в Україні будуть переведені в онлайн.

Раніше Кабмін тестував нову систему касових розрахунків e-receipt.

Більше новин про: Смартфон Бізнес Фізособи-підприємці Партія "Слуга народу" Касовий апарат Державна податкова служба України Касові апарати для бізнесу в смартфоні будуть коштувати від тисячі гривень

Архів
Новини
Законопроект 2233 дозволить Коломойському отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів, - Голобуцький 12:05
Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності 11:52
На водійських правах почали вказувати групу крові та резус-фактор 11:39
Касові апарати для бізнесу в смартфоні будуть коштувати від тисячі гривень 11:34
В'ячеслав Лукічев. Фото: розшукова база МВС
Напад на ветерана АТО Вербича в Києві: Україна проситиме Росію видати підозрюваного 11:28
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня, - Гончарук 18:15
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через порушення домовленостей 09:52
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк 10:50
У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії 13:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok