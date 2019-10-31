Касові апарати для бізнесу в смартфоні будуть коштувати від тисячі гривень

Касові апарати в смартфоні обійдуться українським підприємцям від тисячі гривень на місяць, що є приблизною вартістю обслуговування додатку Державної податкової служби, яка буде доступною для безкоштовного скачування з 1 січня 2020 року.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла представниця парламентської фракції "Слуга народу" та один з авторів закону про "тотальну фіскалізації" Роксолана Підласа.

"Розповіді про те, що РРО обійдеться підприємцям 50 000 – 70 000 гривень – це точно неправда. Зараз Податкова повинна вибрати один з восьми додатків для РРО в смартфоні – він буде безкоштовним. Ймовірно, у нього буде плата за обслуговування, але мова йде про символічну суму – близько 1 000 грн в місяць. Навіть для ФОП першої групи з обігом 300 000 грн це не такі великі гроші", - сказала Підласа.

Також Підласа заявила, що мова про "абонплату" за використання програмних РРО від ДПС поки не йде.

"Представники Податкової служби запевнили, що питання абонплати навіть не розглядається. Держава візьме на себе всі витрати. Програмні РРО будуть безкоштовними для всіх", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, замість касового апарату в Україні дозволили використовувати смартфони та планшети. Також у Зеленського заявили, що 50 найпопулярніших послуг в Україні будуть переведені в онлайн.

Раніше Кабмін тестував нову систему касових розрахунків e-receipt.