У Полтавській області 72-річну волонтерку на смерть збив Audi

Сьогодні, 30 жовтня, у Кременчуці Полтавської області на вулиці Театральній автомобіль "Audi" збив на смерть 72-річну пенсіонерку. Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Так, повідомляється, що автомобіль, здаючи назад, наїхав на жінку-пішохода. Від отриманих травм постраждала померла в кареті швидкої допомоги.

Зазначається, що за фактом буде відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили волонтери в соціальній мережі Facebook, загиблою виявилася відома кременчуцька волонтерка Ольга Шевченко.

"Йшла до Майдановських павучків допомагати збирати тканину для виготовлення маскувальних сіток нашим бійцям на передову, набивати подушки синтепоном. Вона йшла допомагати вберегти життя нашим Захисникам. Але доля розпорядилася інакше. Вона не дійшла. Машина збила нашу пані Олю, збила на смерть, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Полтавській області поліцейську на службі на смерть збив мікроавтобус.

Також під Полтавою Volkswagen наїхав на відбійник з металу і перекинувся: 4 загиблих.