В Полтавской области полицейскую на службе насмерть сбил микроавтобус

Сегодня, 2 октября, стало известно, что в Полтавской области патрульную полицейскую при исполнении служебных обязанностей насмерть сбил автомобиль Mercedes Sprinter. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.\r\nТак, сообщается, что патрульная Марина Фетч заступила на дежурство на дорожную станцию патрульной полиции в городе Лубны на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский.\r\n"Около шестнадцатого часа на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. По требованию полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования патрульным удалось остановить его примерно в четырех километрах от дорожной станции", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что во время проверки у водителя и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДля проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat и оформления админматериалов Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.\r\nВ это время по автодороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом. Патрульная скончалась на месте. Сейчас расследуются все обстоятельства этого ДТП.\r\nПогибшая в ДТП патрульная Марина Фитч. Фото: Нацполиция\r\nКак сообщали Українські Новини, глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее под Полтавой Volkswagen наехал на отбойник из металла и перевернулся: 4 погибших.