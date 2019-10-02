В Полтавской области полицейскую на службе насмерть сбил микроавтобус

Сегодня, 2 октября, стало известно, что в Полтавской области патрульную полицейскую при исполнении служебных обязанностей насмерть сбил автомобиль Mercedes Sprinter. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, сообщается, что патрульная Марина Фетч заступила на дежурство на дорожную станцию ​​патрульной полиции в городе Лубны на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

"Около шестнадцатого часа на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. По требованию полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования патрульным удалось остановить его примерно в четырех километрах от дорожной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки у водителя и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat и оформления админматериалов Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

В это время по автодороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом. Патрульная скончалась на месте. Сейчас расследуются все обстоятельства этого ДТП.

Погибшая в ДТП патрульная Марина Фитч. Фото: Нацполиция

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