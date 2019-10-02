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02 октября 2019, среда, 22:48 5
Происшествия 2019-10-02T22:48:23+03:00
Українські Новини
В Полтавской области полицейскую на службе насмерть сбил микроавтобус

В Полтавской области полицейскую на службе насмерть сбил микроавтобус

Сегодня, 2 октября, стало известно, что в Полтавской области патрульную полицейскую при исполнении служебных обязанностей насмерть сбил автомобиль Mercedes Sprinter. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, сообщается, что патрульная Марина Фетч заступила на дежурство на дорожную станцию ​​патрульной полиции в городе Лубны на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

"Около шестнадцатого часа на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. По требованию полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования патрульным удалось остановить его примерно в четырех километрах от дорожной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки у водителя и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat и оформления админматериалов Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

В это время по автодороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом. Патрульная скончалась на месте. Сейчас расследуются все обстоятельства этого ДТП.

Погибшая в ДТП патрульная Марина Фитч. Фото: НацполицияПогибшая в ДТП патрульная Марина Фитч. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українські Новини, глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка.

Ранее под Полтавой Volkswagen наехал на отбойник из металла и перевернулся: 4 погибших.

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