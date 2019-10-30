підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 жовтня 2019, середа, 13:40 29
Силові структури 2019-10-30T15:45:03+02:00
Українські Новини
У колишнього депутата Дубневича вилучили техніку під час обшуку

У колишнього депутата Дубневича вилучили техніку під час обшуку

НАБУ, БПП, Обшуки, Богдан Дубневич, Вилучення техніки
Богдан Дубневич. Фото: Facebook/Богдан Дубневич
Богдан Дубневич. Фото: Facebook/Богдан Дубневич

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучило кілька одиниць техніки в ході обшуку у колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вилучили телефони", - повідомив співрозмовник.

За його словами, техніка буде направлена на експертизу.

Також він не зміг повідомити, чи належать вилучені телефони особисто Дубневичу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.


Раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко.

Також НАБУ закрило справу про незаконне збагачення Дубневича.

Крім того, колишній народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Богдан Дубневич не вказав у своїй електронній декларації за 2016 майно і доходи на 2,1 мільйона гривень. А також Дубневич заявив, що не знав про бізнес дружини.

Більше новин про: НАБУ БПП Обшуки Богдан Дубневич Вилучення техніки

Архів
Новини
Філюка обрали суддею Конституційного Суду 15:45
Влада зрадила одеситів, – Бойко про провал голосування з розслідування трагедії 2 травня 15:36
Рада заборонила суцільну вирубку лісів на схилах карпатських гір 15:29
Данія дозволила прокласти "Північний потік-2" на своїй території 15:18
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня, - Гончарук 18:15
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі 09:25
Китайський виробник висунув офіційну претензію Нефьодову 09:01 Документ
ГПУ допустилась помилок в поданні в Верховну Раду на депутата Дубневича, - Папієв 14:45
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк 10:50
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Горбатюку у зв'язку зі звільненням виплатили майже мільйон гривень 10:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok