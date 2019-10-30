У колишнього депутата Дубневича вилучили техніку під час обшуку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучило кілька одиниць техніки в ході обшуку у колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вилучили телефони", - повідомив співрозмовник.

За його словами, техніка буде направлена на експертизу.

Також він не зміг повідомити, чи належать вилучені телефони особисто Дубневичу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.



Раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко.

Також НАБУ закрило справу про незаконне збагачення Дубневича.



Крім того, колишній народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Богдан Дубневич не вказав у своїй електронній декларації за 2016 майно і доходи на 2,1 мільйона гривень. А також Дубневич заявив, що не знав про бізнес дружини.