У колишнього депутата Дубневича вилучили техніку під час обшуку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучило кілька одиниць техніки в ході обшуку у колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Вилучили телефони", - повідомив співрозмовник. За його словами, техніка буде направлена на експертизу. Також він не зміг повідомити, чи належать вилучені телефони особисто Дубневичу. Як повідомляли Українські Новини, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.Раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко. Також НАБУ закрило справу про незаконне збагачення Дубневича.Крім того, колишній народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Богдан Дубневич не вказав у своїй електронній декларації за 2016 майно і доходи на 2,1 мільйона гривень. А також Дубневич заявив, що не знав про бізнес дружини.