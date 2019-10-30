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30 жовтня 2019, середа, 13:24 23
Верховна Рада і партії 2019-10-30T15:30:03+02:00
Українські Новини
Яременко не тільки шукав собі повію в Раді, але й "другу половинку" на сайті знайомств Тіндер

Яременко не тільки шукав собі повію в Раді, але й "другу половинку" на сайті знайомств Тіндер

Верховная Рада, Депутат, Tinder, Тіндер-скандал, Богдан Яременко, Повії

Сьогодні в сесійній залі Верховної Ради депутат Богдан Яременко від партії "Слуга народу" в застосунку для знайомств Tinder розглядав дівчат після того, як визнав, що замовляв повій в Раді.

Про це повідомляє сайт "#Букви".

"Так, Яременко в смартфоні зайшов в застосунок для знайомств Tinder і став перегортати "запропонованих" йому дівчат. Варто зазначити, що в цьому застосунку користувач має вказати віковий діапазон, територію, де має проживати "половинка", і тоді програма видає користувачі відповідні анкети. Якщо користувачеві запропонована анкета не подобається, він її продивляється, якщо навпаки – ставить "лайк"", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що депутат після того, як подивився запропонованих дівчат, вимкнув телефон і сховав його у кишеню піджака.

Як повідомляли Українські Новини, Яременко визнав, що замовляв повій у Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією".

Раніше журналісти показали любовну переписку депутата Криворучко від "Слуги народу", інші нардепи тепер переписуються, приховуючи телефони під документами.

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