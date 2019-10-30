Рада НАТО розпочала візит в Україну

Сьогодні, в середу, 30 жовтня, Північноатлантична рада НАТО, що включає представників усіх 29 держав-членів разом з генсеком Йенсом Столтенбергом починає дводенний візит в Україну, під час якого відвідає Одесу та Київ.

Візит розпочнеться в Одесі, де Столтенберг і посли НАТО відвідають другу постійну протимінний групу НАТО - SNMCMG2.

Генеральний секретар також виступить перед курсантами Морської академії в Одесі.

Завтра, 31 жовтня, в Києві генсек НАТО буде головувати на засіданні Комісії Україна - НАТО за участю президента України Володимира Зеленського та виступить із зверненням до Верховної Ради.

Північноатлантична рада зустрінеться зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Крім того, заступник генерального секретаря Мірча Джоане та посли НАТО також проведуть зустріч зі спікером та керівниками парламентських фракцій.

Як повідомляли Українські Новини, головнокомандувач НАТО в Європі заявив, що США може надати Україні додаткове летальну зброю для захисту від Росії.

Також міністр оборони повідомив, що є домовленість про повний перезапуск відносин України з НАТО.