підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 жовтня 2019, середа, 11:00 24
Зовнішня політика 2019-10-30T13:00:04+02:00
Українські Новини
Рада НАТО розпочала візит в Україну

Рада НАТО розпочала візит в Україну

Нато, Єнс Столтенберґ, Рада НАТО
Україна-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine
Україна-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine

Сьогодні, в середу, 30 жовтня, Північноатлантична рада НАТО, що включає представників усіх 29 держав-членів разом з генсеком Йенсом Столтенбергом починає дводенний візит в Україну, під час якого відвідає Одесу та Київ.

Візит розпочнеться в Одесі, де Столтенберг і посли НАТО відвідають другу постійну протимінний групу НАТО - SNMCMG2.

Генеральний секретар також виступить перед курсантами Морської академії в Одесі.

Завтра, 31 жовтня, в Києві генсек НАТО буде головувати на засіданні Комісії Україна - НАТО за участю президента України Володимира Зеленського та виступить із зверненням до Верховної Ради.

Північноатлантична рада зустрінеться зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Крім того, заступник генерального секретаря Мірча Джоане та посли НАТО також проведуть зустріч зі спікером та керівниками парламентських фракцій.

Як повідомляли Українські Новини, головнокомандувач НАТО в Європі заявив, що США може надати Україні додаткове летальну зброю для захисту від Росії.

Також міністр оборони повідомив, що є домовленість про повний перезапуск відносин України з НАТО.

Більше новин про: Нато Єнс Столтенберґ Рада НАТО

Архів
Новини
Бойко на мітингу пообіцяв аграріям, що не дозволить продавати українську землю іноземцям 13:21
Українська художниця ZINAЇDA візьме участь в мульти-артпроекті у "Танцюючому будинку" в Празі 13:16 Прес-реліз
До 75-річчя Митрополита Онуфрія Інтер покаже документальний фільм про нього 13:09
У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії 13:05
Рада відмовилася створити слідчу комісію для розслідування масових заворушень в Одесі 2014 року 12:57
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня, - Гончарук 18:15
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі 09:25
Китайський виробник висунув офіційну претензію Нефьодову 09:01 Документ
В Європі обговорили тиск на українських суддів 14:39
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Горбатюку у зв'язку зі звільненням виплатили майже мільйон гривень 10:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok