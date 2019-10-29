Зеленський схвалив космічну діяльність суб'єктами всіх форм власності

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє космічну діяльність суб'єктів усіх форм власності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Президент підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності" №143-ІХ.

Закон створює умови для розвитку вітчизняної космічної галузі.

Документ передбачає, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми.

Відповідно до закону, суб'єкти, які мають намір здійснювати космічну діяльність, повинні подати органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію.

Порядок подання такої декларації буде встановлювати Кабінет міністрів.

Закон також передбачає, що на здійснення окремих видів космічної діяльності буде необхідно дозвіл.

Подавати заяву на отримання (переоформлення, анулювання) дозволу можна буде у паперовій або електронній формі за вибором заявника.

Закон набирає чинності через три місяці після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Бразилії перезавантажити спільний космічний проект.

Також Україна збирається досліджувати космос з Нігерією.