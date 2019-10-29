Росія не просила ГПУ екстрадувати Фукса

Росія не присилала в Генеральну прокуратуру України запит на екстрадицію російського бізнесмена Павла Фукса, якого підозрюють у шахрайстві, а поліція Москви оголосила в розшук.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "UN - сливи та груші" з посиланням на джерело, що володіє інформацією.

"РФ не присилала в ГПУ запит на екстрадицію Павла Фукса. Інформація з достовірних джерел", - йдеться в ньому.

Наголошується, що раніше Сергій Лещенко розповсюдив інформацію, що Росія просить екстрадувати Фукса.

Як повідомляли Українські Новини, олігарх Павло Фукс одержав нові ліцензії на надра в Україні без конкурсу. Комісія Держгеонадр надала дозволи на розширення таких об'єктів: Клюшниковська, Боярсько-Чапаєвська, Дружининська, Майоровская, Південно-Свистунковська площі (всі - Полтавська область).

Крім того, Фукс може бути причетний до схем в "Укроборонпромі". У 2017 році Павло Фукс обзавівся ділянкою землі на Рибальському острові, який крім фінансової цінності, знаходився поруч "з корисними сусідами".