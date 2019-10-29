підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 20:35 9
Судова влада 2019-10-29T22:45:02+02:00
Українські Новини
Росія не просила ГПУ екстрадувати Фукса

Росія не просила ГПУ екстрадувати Фукса

Генпрокуратура, ГПУ, екстрадиція, Павло Фукс

Росія не присилала в Генеральну прокуратуру України запит на екстрадицію російського бізнесмена Павла Фукса, якого підозрюють у шахрайстві, а поліція Москви оголосила в розшук.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "UN - сливи та груші" з посиланням на джерело, що володіє інформацією.

"РФ не присилала в ГПУ запит на екстрадицію Павла Фукса. Інформація з достовірних джерел", - йдеться в ньому.

Наголошується, що раніше Сергій Лещенко розповсюдив інформацію, що Росія просить екстрадувати Фукса.

Як повідомляли Українські Новини, олігарх Павло Фукс одержав нові ліцензії на надра в Україні без конкурсу. Комісія Держгеонадр надала дозволи на розширення таких об'єктів: Клюшниковська, Боярсько-Чапаєвська, Дружининська, Майоровская, Південно-Свистунковська площі (всі - Полтавська область).

Крім того, Фукс може бути причетний до схем в "Укроборонпромі". У 2017 році Павло Фукс обзавівся ділянкою землі на Рибальському острові, який крім фінансової цінності, знаходився поруч "з корисними сусідами".

Більше новин про: Генпрокуратура ГПУ екстрадиція Павло Фукс

Архів
Новини
Вирощував зернові у "Коломойському" районі, - депутат "Слуги народу" зганьбився у Раді 23:10
Зеленський схвалив космічну діяльність суб'єктами всіх форм власності 22:19
З'їзд суддів обрав нову суддю КС 21:54
Радіаційна аварія. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
У Києві сталася радіаційна аварія в лабораторії геофізичної обсерваторії 21:50
"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому" 21:30
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok