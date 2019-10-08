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08 октября 2019, вторник, 11:11 933
Общество 2019-10-08T11:17:26+03:00
Українські Новини
Москва объявила розыск бизнесмена Фукса, который владеет долгами киевского метрополитена

Москва объявила розыск бизнесмена Фукса, который владеет долгами киевского метрополитена

Фукс Павел Фото: Дмитрий Ларин,
Фукс Павел Фото: Дмитрий Ларин, "Украинская правда"

Полиция Москвы объявила в розыск российско-украинского бизнесмена Павла Фукса по делу о мошенничестве компании MosCityGroup. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", - сказала представитель суда.

Детали уголовного дела не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что компания Павла Фукса блокирует работу Киевского метрополитена.

Как сообщали Українські Новини, российский олигарх Павел Фукс без конкурса получил новые лицензии на недра в Украине.

Также стало известно, что Фукс может быть причаcтен к схемам в "Укроборонпроме".

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