Москва объявила розыск бизнесмена Фукса, который владеет долгами киевского метрополитена

Полиция Москвы объявила в розыск российско-украинского бизнесмена Павла Фукса по делу о мошенничестве компании MosCityGroup. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", - сказала представитель суда.

Детали уголовного дела не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что компания Павла Фукса блокирует работу Киевского метрополитена.

Как сообщали Українські Новини, российский олигарх Павел Фукс без конкурса получил новые лицензии на недра в Украине.

Также стало известно, что Фукс может быть причаcтен к схемам в "Укроборонпроме".