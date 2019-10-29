підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 19:20 37
Верховна Рада і партії 2019-10-29T19:32:55+02:00
Українські Новини
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень

Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень

Водойми, обмеження доступу
Річка
Річка

Верховна Рада заборонила огороджувати прибережні зони і ввела штраф до 17 тис. гривень за обмеження доступу громадян до водойм.

За ухвалення законопроекту №0869 в цілому проголосували 314 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено, що за обмеження доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм і островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, буде накладатися штраф на громадян від 3 400 гривень до 6 800 гривень (від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і на посадових осіб - від 6 800 гривень до 11 900 гривень (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6 800 гривень до 11 900 гривень і на посадових осіб - від 11 900 гривень до 17 000 гривень.

При цьому обмеження доступу громадян будь-яким способом (в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на прибережних земельних ділянках, які знаходяться в користуванні юридичних або фізичних осіб, а також стягнення за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.

Передбачено, що в прибережних захисних смугах забороняються огорожі або інші конструкції, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм і островів, крім випадків, передбачених законом.

Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками протягом 10 днів після отримання письмової вимоги місцевої державної адміністрації або виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Огородження, встановлені до набрання чинності законом, демонтуються протягом 3 місяців з дня вступу його в силу.

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування та вводиться в дію через 3 місяці після дня вступу в силу.

Як повідомляли Українські Новини, також сьогодні Рада ввела штрафи за "кнопкодавство".

Більше новин про: Водойми обмеження доступу

Архів
Новини
Росія не просила ГПУ екстрадувати Фукса 20:35
В Україні запускають спеціальний фонд для відновлення Донбасу, - Зеленський 20:09
Гривня на міжбанку почала зростати 19:45
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Кабмін скасує Постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - журналіст Семенюк 18:50
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі 09:25
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok