Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень

Верховна Рада заборонила огороджувати прибережні зони і ввела штраф до 17 тис. гривень за обмеження доступу громадян до водойм.

За ухвалення законопроекту №0869 в цілому проголосували 314 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено, що за обмеження доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм і островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, буде накладатися штраф на громадян від 3 400 гривень до 6 800 гривень (від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і на посадових осіб - від 6 800 гривень до 11 900 гривень (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6 800 гривень до 11 900 гривень і на посадових осіб - від 11 900 гривень до 17 000 гривень.

При цьому обмеження доступу громадян будь-яким способом (в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на прибережних земельних ділянках, які знаходяться в користуванні юридичних або фізичних осіб, а також стягнення за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.

Передбачено, що в прибережних захисних смугах забороняються огорожі або інші конструкції, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм і островів, крім випадків, передбачених законом.

Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками протягом 10 днів після отримання письмової вимоги місцевої державної адміністрації або виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Огородження, встановлені до набрання чинності законом, демонтуються протягом 3 місяців з дня вступу його в силу.

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування та вводиться в дію через 3 місяці після дня вступу в силу.

Як повідомляли Українські Новини, також сьогодні Рада ввела штрафи за "кнопкодавство".