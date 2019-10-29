Рада хоче підвищити надбавки з догляду декільком категоріям людей з інвалідністю

Верховна Рада має намір ввести надбавки з догляду особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А і Б I групи та одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які потребують стороннього догляду.

За ухвалення законопроекту №2031 за основу проголосувало 324 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зазначається, що положення законопроекту після його прийняття в цілому, вступлять в силу з 1 січня 2020 року, коли прожитковим мінімум для осіб, які втратили працездатність осіб буде становити 1 638 гривень.

Однак протягом 2020 року передбачено підвищення прожиткового мінімуму.

Законопроектом пропонується підвищити надбавку по догляду особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 228,50 до 2 457 гривень); особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 819 до 1 638 гривень), а також одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, з 15% до 75% від встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 245,70 до 1 228,50 гривень).

Як повідомляли Українські Новини, у апарата немає грошей на облаштування Ради для осіб з інвалідністю.

Раніше Зеленський перепризначив уповноваженим з прав людей з інвалідністю Сушкевича.