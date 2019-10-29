підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 18:40 26
Верховна Рада і партії 2019-10-29T19:23:57+02:00
Українські Новини
Рада хоче підвищити надбавки з догляду декільком категоріям людей з інвалідністю

Рада хоче підвищити надбавки з догляду декільком категоріям людей з інвалідністю

Соціальні виплати, особи з інвалідністю, Інвалідність
Гроші
Гроші

Верховна Рада має намір ввести надбавки з догляду особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А і Б I групи та одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які потребують стороннього догляду.

За ухвалення законопроекту №2031 за основу проголосувало 324 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зазначається, що положення законопроекту після його прийняття в цілому, вступлять в силу з 1 січня 2020 року, коли прожитковим мінімум для осіб, які втратили працездатність осіб буде становити 1 638 гривень.

Однак протягом 2020 року передбачено підвищення прожиткового мінімуму.

Законопроектом пропонується підвищити надбавку по догляду особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 228,50 до 2 457 гривень); особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 819 до 1 638 гривень), а також одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, з 15% до 75% від встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 245,70 до 1 228,50 гривень).

Як повідомляли Українські Новини, у апарата немає грошей на облаштування Ради для осіб з інвалідністю.

Раніше Зеленський перепризначив уповноваженим з прав людей з інвалідністю Сушкевича.

Більше новин про: Соціальні виплати особи з інвалідністю Інвалідність

Архів
Новини
Росія не просила ГПУ екстрадувати Фукса 20:35
В Україні запускають спеціальний фонд для відновлення Донбасу, - Зеленський 20:09
Гривня на міжбанку почала зростати 19:45
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Кабмін скасує Постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - журналіст Семенюк 18:50
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі 09:25
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok