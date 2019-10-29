У Раді вирішили і далі призначати генпрокурором людей без юросвіти

Верховна Рада відмовилася заборонити призначати генеральним прокурором особу без юридичної освіти. За відхилення законопроекту №1044 проголосували 297 депутатів, №1044-1 - 289 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Законопроектом пропонувалося повернути вимогу до наявності вищої юридичної освіти у кандидата на посаду генерального прокурора. Крім цього, пропонувалося ввести вимогу до досвіду роботи в галузі права (а в законопроекті №1144 - і\/або в правоохоронних органах) не менше 10 років на момент призначення генпрокурором. Як повідомляли Українські Новини, в 2016 році колишній президент Петро Порошенко схвалив закон про дозвіл призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі та призначив генпрокурором Юрія Луценка, який не має юридичної освіти. До цього в цей же день парламент прийняв закон, яким дозволив призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі. Також Transparency International вважає невиправданим призначення Луценка генпрокурором.