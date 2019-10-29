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29 жовтня 2019, вівторок, 13:40 9
Верховна Рада і партії 2019-10-29T16:30:04+02:00
Українські Новини
У Раді вирішили і далі призначати генпрокурором людей без юросвіти

У Раді вирішили і далі призначати генпрокурором людей без юросвіти

Генпрокурор, Посада генпрокурора, юридична освіта

Верховна Рада відмовилася заборонити призначати генеральним прокурором особу без юридичної освіти.

За відхилення законопроекту №1044 проголосували 297 депутатів, №1044-1 - 289 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонувалося повернути вимогу до наявності вищої юридичної освіти у кандидата на посаду генерального прокурора.

Крім цього, пропонувалося ввести вимогу до досвіду роботи в галузі права (а в законопроекті №1144 - і/або в правоохоронних органах) не менше 10 років на момент призначення генпрокурором.

Як повідомляли Українські Новини, в 2016 році колишній президент Петро Порошенко схвалив закон про дозвіл призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі та призначив генпрокурором Юрія Луценка, який не має юридичної освіти.

До цього в цей же день парламент прийняв закон, яким дозволив призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі. Також Transparency International вважає невиправданим призначення Луценка генпрокурором.

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