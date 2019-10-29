Федіна заявила, що вона не загрожувала Зеленському, а попередила

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Софія Федина вважає свої висловлювання на адресу президента Володимира Зеленського попередженням, а не погрозою.

Про це вона повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Мої слова були попередженням, що не варто купатися тільки в своїй теплій ванні, а потрібно слухати людей, які мають свою точку зору, особливо слухати військових, ветеранів, людей, які п'ять років поспіль рятували цю державу", - сказала Федина.

Депутат вважає, що виступ депутата Ради від "Слуги народу" Євгена Шевченка на російському федеральному каналі загрожує безпеці.

Член "Євросолідарності" заявила про інформаційну атаку російських ботів і проросійських блогерів.

"Знаєте, якщо у нас в державі відсутня свобода думки, свобода слова, кожне висловлювання, яке стосується безпеки держави, є злочином, то тоді я скажу, що ми скочуємося до тоталітарної держави. У моїх словах не було нічого такого, хіба що він боїться дівчаток", - підкреслила вона.

Депутат від фракції "Європейська солідарність" Софія Федиина, яка в прямому ефірі обговорювала варіанти загибелі Зеленського, заявила, що Зеленський не має права ображати захисників України

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" звернеться до правоохоронців за висловлювання Федини на адресу Зеленського. А в "Євросолідарності" прокоментували висловлювання Федини.