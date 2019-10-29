Міністр Бородянський скасував результати конкурсу, щоб дати бюджетні гроші на кіно фірмі депутата "Слуги народу"

Фільми, які отримали високі результати в конкурсі на державне фінансування, "посунули" з переможних місць. Їх замінили іншими - тими, які не високо оцінені експертами, повідомляє телеканал ZIK.

Серед нових переможців виявилася комедія студії "Мамахохотала", яка раніше взагалі набрала найменше балів. Керівником цієї студії був депутат від "Слуги народу" Роман Грищук.

В ефірі проекту "Чудова четвірка" Олег Щербина повідомив, що згідно з новим законом "про кінематографію", були створені незалежні органи - Рада кінематографії і комісії експертів. Там - 70 чоловік, які формуються киносообществом та громадськими асоціаціями. Ці люди повинні були в два етапи визначити якість проектів і надавати їм фінансування.

"Цей законопроєкт був створений саме для того, щоб уникнути можливих втручань міністерства чи інших органів держави у розподіл фінансів на кіно. Це має визначати виключно кіноспільнота та фахівці", - розповів Щербина.

Однак, за його словами, 11 вересня міністр культури Володимир Бородянський закликав скасувати результати цього конкурсу. Відтак було ухвалено рішення про перегляд результатів конкурсу – із 101 проєкту, що були в переліку переможців, викинули 55.

"До того ж викинули за абсолютно незрозумілою і непрозорою процедурою. У результаті з 1 та 2 місць було викинуто три проекти, два проекти з 3 місця, три - з 4 і п'ять з 5. Натомість, наприклад в напрямку фільмів для широкої аудиторії включили чотири комедії з 11, 13, 14 і 17 місць", - заявив Щербина.

Він зазначив: ці проекти не були високо оцінені експертами. Тоді як фільми, які могли б бути більш гідними, просто обійшли.

"Наприклад, на 10 місці у цьому конкурсі був фільм Ахтема Сеітаблаєва "Конотопська битва". Це історія про те, як у 1459 році (1659, - ред.) українське військо козаків та кримських татар спільно розбили московське військо, яке йшло на Україну. Це фільм режисера, який мав два великих касових фільми – "Кіборги", які зібрали 24 мільйони гривень, та "Захар Беркут". Його прокат ще триває, зараз він зібрав 22 мільйони гривень", - зазначив продюсер.

Він зазначив, що не може сказати, хто за цим всім стоїть. Однак цікаво, що компанією фільму, який отримав менше голосів і посів 17 місце, є "Мамахохотала".

"Її власником є народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук. Ми не знаємо, чи це співпадіння. Однак не розуміємо, чому комедія, яка набрала невисоку кількість балів і була на 17 включена в програму, а, наприклад, три фільми, які зайняли 1 місце, ні", - підкреслив Олег Щербина.

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