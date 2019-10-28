На Донбасі живуть пропащі люди і я їх не сприймаю, - Дроздов

В ефірі "5 каналу", який належить екс-президенту Петру Порошенку, львівський журналіст Остап Дроздов закликав позбавити українського громадянства всіх жителів "ЛДНР", повідомляє "Країна".

Журналіст і колишній телеведучий ZiK прийшов на "Рандеву" з Яніною Соколовою 26 жовтня. Після перегляду ролика з "ДНР", де місцеві жителі заявляли, що хочуть жити з Росією, Дроздов нагадав, що раніше він захищав сепаратистів і намагався влізти їм голову. Але потім передумав.

"Звичайно, я в дитинстві любив ходити в зоопарк і дивитися, як себе ведуть особливо у відділі парнокопитних. Але я вже переріс цю справу і для себе всі крапки на "і" розставив", - пояснив свою еволюцію Дроздов.

Соколова зачитала один з постів Остапа про те, що жителям "ЛДНР" потрібно заново пройти процедуру отримання громадянства. І запитала його, а як бути з тими, хто залишився в силу обставин: хворі батьки або нікуди їхати. Журналіст заявив, що поділяє питання територій і населення.

"Про території ми не сперечаємося... Але я поділяю питання демографії та населення. Ми не буде розбиратися одинично з усіма. Ми повинні до цього підійти цинічно. В принципі, всі люди, які там шостий рік живуть в "ЛНР" і "ДНР", які збираються на "Ми хочемо в Росію" чи це внутрішньо підтримують, або не говорять щось проти, вони для мене зіпсовані або втрачені люди. Як громадянин України я їх не бачу", - заявив Дроздов.

Дроздов окреслив дуже просте умова фільтрації перебування в "ЛНР" і "ДНР".

"Якщо ти не виїхав, ти автоматично позбавлений громадянства і пізніше держава каже: отримуй заново", - пропонує телеведучий.

Потім журналіст дав ряд характеристик жителям непідконтрольних територій.

"Певною мірою це страшні люди... Я стверджую, що Донбас по своїй цивільній свідомості найгірший. Вони в тому "ДНР" і "ЛНР" крім "Раші тудей" і Скабеевой нічого не слухають. Це в принципі пропащі люди", - заявив журналіст.

Як повідомляли Українські Новини, телеведучий Дроздов заявив про те, що російськомовні діти повинні зникнути. Раніше Президент України зустрівся з віце-президентом Європейського інвестиційного банку і підняв питання відбудови доріг на Донбасі.