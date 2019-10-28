ЦВК перераховує голоси в одному з округів Черкаської області

Центральна виборча комісія (ЦВК) почала перераховувати голоси в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини. На засіданні ЦВК здійснював повноваження окружної виборчої комісії одномандатного округу №198 на позачергових виборах депутатів Верховної Ради щодо повторного підрахунку голосів виборців низки виборчих дільниць зазначеного округу. Станом на 18:00 члени ЦВК перерахували голоси на 15 виборчих дільницях. Голова комісії Олег Діденко зазначив, що комісія на виконання рішення суду повинна повторно перерахувати голоси на 21-й виборчій дільниці. У засіданні комісії оголошено перерву до 10:00 29 жовтня. Як повідомляли Українські Новини, наприкінці серпня офіційно був опублікований останній депутат Ради. Раніше, 16 серпня, ЦВК достроково припинила повноваження усього складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210.