ЦВК перераховує голоси в одному з округів Черкаської області

Центральна виборча комісія (ЦВК) почала перераховувати голоси в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

На засіданні ЦВК здійснював повноваження окружної виборчої комісії одномандатного округу №198 на позачергових виборах депутатів Верховної Ради щодо повторного підрахунку голосів виборців низки виборчих дільниць зазначеного округу.

Станом на 18:00 члени ЦВК перерахували голоси на 15 виборчих дільницях.

Голова комісії Олег Діденко зазначив, що комісія на виконання рішення суду повинна повторно перерахувати голоси на 21-й виборчій дільниці.

У засіданні комісії оголошено перерву до 10:00 29 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці серпня офіційно був опублікований останній депутат Ради.

Раніше, 16 серпня, ЦВК достроково припинила повноваження усього складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210.