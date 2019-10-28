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28 жовтня 2019, понеділок, 20:40 6
Вибори 2019-10-28T22:00:02+02:00
Українські Новини
ЦВК перераховує голоси в одному з округів Черкаської області

ЦВК перераховує голоси в одному з округів Черкаської області

ЦВК, Вибори до Верховної Ради, Перерахунок голосів
ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) почала перераховувати голоси в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

На засіданні ЦВК здійснював повноваження окружної виборчої комісії одномандатного округу №198 на позачергових виборах депутатів Верховної Ради щодо повторного підрахунку голосів виборців низки виборчих дільниць зазначеного округу.

Станом на 18:00 члени ЦВК перерахували голоси на 15 виборчих дільницях.

Голова комісії Олег Діденко зазначив, що комісія на виконання рішення суду повинна повторно перерахувати голоси на 21-й виборчій дільниці.

У засіданні комісії оголошено перерву до 10:00 29 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці серпня офіційно був опублікований останній депутат Ради.

Раніше, 16 серпня, ЦВК достроково припинила повноваження усього складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210.

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