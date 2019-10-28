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28 жовтня 2019, понеділок, 19:14 15
Судова влада 2019-10-28T20:45:02+02:00
Українські Новини
ДБР розслідує можливу причетність харківських поліцейських до угону автомобіля жителя Києва, - Варченко

ДБР розслідує можливу причетність харківських поліцейських до угону автомобіля жителя Києва, - Варченко

Ольга Варченко, ДБР, Викрадення автомобіля

Державне бюро розслідувань розслідує можливу причетність співробітників харківської поліції до угону автомобіля жителя Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

Так, Варченко зазначила, що в засобах масової інформації резонансу набув сюжет про викрадення у киянина автомобіля, який згодом опинився у поліцейських міста Харкова.

"Так, з відео сюжету "ТСН", а також статті в соціальній мережі Facebook громадськість дізналася про випадок, який стався з киянином Максимом Шкварком. В кінці червня 2019 його автомобіль марки Mazda 6 викрали. Через майже півроку, Максим Шкварко власними силами знайшов свій викрадений автомобіль в Харкові, яким благополучно на постійній основі користувалися двоє братів - діючі співробітники поліції міста Харкова", - написала Варченко.

Вона зазначила, слідчими ДБР розпочато досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

"А далі - будемо приймати всі заходи щодо встановлення місцезнаходження автомобіля, обставин та підстав його використання правоохоронцями, їх можливої причетності до викрадення автомобіля. Крім того, буде дана оцінка дій правоохоронців, які розслідували факт заволодіння автомобілем Максима Шкварка", - підсумувала Варченко.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік викрав патрульний автомобіль і збив поліцейського.

Раніше під Одесою п'яний чоловік викрав маршрутку, але врізався в залізну електроопору і перекинувся.

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