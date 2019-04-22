подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
22 апреля 2019, понедельник, 02:11 53
Происшествия 2019-04-22T02:11:31+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина угнал патрульный автомобиль и сбил полицейского

В Киеве мужчина угнал патрульный автомобиль и сбил полицейского

Правоохранители задержали мужчину, который угнал патрульный автомобиль полиции и сбил женщину-патрульного полицейского в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в 23:50 воскресенья на перекресток ул. Крещатик и Михайловская на вызов о буйном поведении компании нетрезвых людей прибыл экипаж патрульной полиции.

В то время, когда патрульные разбирались в ситуации, к служебному автомобилю Toyota Prius подбежал неизвестный мужчина и сел за руль.

"Далее, резко нажав на педаль газа, мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил похищение служебного авто", - сказано в сообщении.

В результате преследования автомобиля на Железнодорожном шоссе, 7 его удалось заблокировать и задержать злоумышленника.

Пострадавшая патрульная госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, под Одессой пьяный мужчина угнал маршрутку, но врезался в железную электроопору и перевернулся.

Кроме того, мужчина угнал машину в Киеве, потому что ему срочно надо было домой, но попал в ДТП под Черниговом.

Больше новостей о: ДТП угон автомобиля ДТП в Киеве ДТП с полицейскими

Архив
Новости
Подсчитано почти 41% бюллетеней: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился 02:32 Обновляется
Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией" 02:11
В Киеве мужчина угнал патрульный автомобиль и сбил полицейского 02:11
Зеленский хочет перенести Администрацию за пределы Киева 01:43
Порошенко победил в заграничном округе по подсчету 54,45% протоколов 01:23 Обновляется
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Порошенко поздравил Зеленского с победой 21:44
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой 22:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok