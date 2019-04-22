В Киеве мужчина угнал патрульный автомобиль и сбил полицейского

Правоохранители задержали мужчину, который угнал патрульный автомобиль полиции и сбил женщину-патрульного полицейского в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в 23:50 воскресенья на перекресток ул. Крещатик и Михайловская на вызов о буйном поведении компании нетрезвых людей прибыл экипаж патрульной полиции.

В то время, когда патрульные разбирались в ситуации, к служебному автомобилю Toyota Prius подбежал неизвестный мужчина и сел за руль.

"Далее, резко нажав на педаль газа, мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил похищение служебного авто", - сказано в сообщении.

В результате преследования автомобиля на Железнодорожном шоссе, 7 его удалось заблокировать и задержать злоумышленника.

Пострадавшая патрульная госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, под Одессой пьяный мужчина угнал маршрутку, но врезался в железную электроопору и перевернулся.

Кроме того, мужчина угнал машину в Киеве, потому что ему срочно надо было домой, но попал в ДТП под Черниговом.