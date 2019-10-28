Екс-заступник генпрокурора Кизь хоче через суд поновитися на посаді

Колишній заступник генерального прокурора Сергій Кизь просить Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов Сергія Кизя до Генеральної прокуратури України. Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника генпрокурора і поновити його на цій посаді", - сказано в ньому.

Кизь вважає, що рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції, є протиправним і на цих підставах підлягає скасуванню.

Наразі вирішується судом питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Сергія Кизя з посади заступника генерального прокурора.

А в липні 2019 року Луценко призначив Кизя своїм заступником.