ДБР взялося за екс-розвідника Семочка

Державне бюро розслідувань почало розслідування проти колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки та екс-начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Сергія Семочка.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

16 жовтня 2018 року слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Семочка, так як контррозвідка виявила у його дружини російське громадянство.

В подальшому, Генеральна прокуратура забрала цю справу у Служби безпеки України і передала її в ДБР.

"Згідно з постановою заступника Генерального прокуратура для здійснення подальшого досудового розслідування матеріали вказаного Вами кримінального провадження спрямовані до Державного бюро розслідувань", - сказано у відповіді на запит.

У жовтні поточного року Держбюро активізувало розслідування справи проти Семочка.

При цьому ДБР об'єднало матеріали провадження про держзраду і матеріали справи про можливу причетність Семочка, який очолював Головне управління контррозвідувального захисту економіки СБУ, до призупинення процедури держзакупівель перитонеального діалізу для тяжкохворих пацієнтів.

У середині жовтня слідчі бюро за рішенням суду отримали доступ до документів, які свідчать про втручання управління контррозвідувального захисту економіки СБУ в процедуру держзакупівлі препаратів для діалізу.

Як повідомляли Українські Новини, 12 квітня колишній Президент Петро Порошенко звільнив екс-першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка.

16 жовтня 2018 року СБУ почала розслідування щодо Семочка по справі про держзраду.

Також у жовтні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом його незаконного збагачення.

Семочко заперечує незаконне збагачення і звинувачує журналістів в маніпуляціях.

Він також заперечує факт отримання російського громадянства своїми родичами.