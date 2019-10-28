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28 жовтня 2019, понеділок, 16:14 16
Судова влада 2019-10-28T18:15:03+02:00
Українські Новини
Суд дозволив ГПУ вилучити в ГБР телефонне листування Гримчака

Суд дозволив ГПУ вилучити в ГБР телефонне листування Гримчака

ГПУ, ГБР, Юрій Гримчак

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі вилучити у Державного бюро розслідувань (ДБР) телефонне листування колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, арешт якого продовжили з 6-мільйонною заставою.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд дозволив доступ до особистого листування Гримчака у додатках Facebook Messenger, Instagram, iMessage, Kik, Viber, Telegram, WhatsApp, інших месенджерах, використовуваних на мобільному телефоні, а також до інших записів особистого характеру з можливістю проведення огляду та виготовлення копій інформації.

Як повідомляли Українські Новини, заступника генпрокурора Стрижевську не змогли допитати у справі Гримчака.

Раніше Шевченківський районний суд Києва відмовився переглядати запобіжний захід Гримчаку. 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень. Він був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.

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