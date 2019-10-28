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  • Хочу, щоб він на своїй шкурі відчув всі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про Зеленського
28 жовтня 2019, понеділок, 15:23 11
Політика 2019-10-28T15:24:49+02:00
Українські Новини
Хочу, щоб він на своїй шкурі відчув всі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про Зеленського

Хочу, щоб він на своїй шкурі відчув всі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про Зеленського

Володимир Зеленський, Євросолідарність, Софія Федина, Маруся Звіробій
Софія Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna
Софія Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna

Депутат від фракції "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала свої висловлювання про варіанти загибелі Президента Зеленського.

Про це вона заявила у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

Федина каже, що її слова були емоційними, однак головна мета була досягнута.

"Нас все-таки почули. Почули і почали реагувати. ... Прикро, що почули тільки форму, а не зміст. ... А зміст в тому, що ніхто в цій країні, ні в іншій не має права хамити і ображати воїнів-захисників України. Тим більше чоловік, який не служив, не воював і чотири рази ухилився від повістки. Ніхто не має права здавати нашу країну. І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на своїй шкурі відчув всі прильоти. Я хочу, щоб він зрозумів, як це - "тиша", коли стріляють 82-ми та 120-ми. ... Хочу, щоб він на своїй шкурі відчув, що "сіра зона" і відступ це не безпека, а здача українських інтересів", - заявила вона.

Депутат також підкреслила, що головним посилом стріму було те, що вона не хоче, щоб Президент і його команда "керувалися московським інтересом".

"Я це все говорю не для того, щоб виправдатися. Я це кажу, тому що мені це дико болить, що сьогодні я, виявляється, основний ворог у той час, коли Московія готується до повномасштабного вторгнення", - зазначила Федина.




Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" звернеться до правоохоронців за висловлювання Федини на адресу Зеленського.

Також в "Євросолідарності" прокоментували висловлювання Федини.

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