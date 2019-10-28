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  • У Горишних Плавнях вкрали прапор України з ганку міськсуду
28 жовтня 2019, понеділок, 14:32 12
Події 2019-10-28T14:59:22+02:00
Українські Новини
У Горишних Плавнях вкрали прапор України з ганку міськсуду

У Горишних Плавнях вкрали прапор України з ганку міськсуду

прапор України, крадіжка, Горішні Плавні

Невідомий вкрав прапор України з будівлі міського суду в Горішніх Плавнях (раніше - Комсомольськ) Полтавський області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"У ніч на 25 жовтня 2019 зовнішня камера відеоспостереження зафіксувала, як невідомі особи викрали державний прапор України з ганку Комсомольського міського суду Полтавської області", - сказано в ньому.

Поліція почала розслідування за цим фактом.

Імена зловмисників встановлені, наразі проводиться досудове розслідування для встановлення мотивів скоєння правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, за наругу над прапором України чоловікові дали три роки в'язниці.

Також раніше на Житомирщині чоловік поглумився над українським прапором.

У Донецькій області п'яний хлопець та 15-річна дівчина зірвали і підпалили український прапор.

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