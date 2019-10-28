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28 жовтня 2019, понеділок, 14:27 16
Судова влада 2019-10-28T15:15:01+02:00
Українські Новини
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень

Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень

Ректор, НАЗК, електронні декларації, Східноєвропейський національний університет, Ігор Коцан

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні дані в декларації ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк) Ігоря Коцана за 2017 рік на суму понад 2,2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

В декларації за 2017 рік Коцан не вказав відомості про свої корпоративні права, низку земельних ділянках, які належать йому і дружині, не задекларував розмір своїх доходів і доходів дружини і дочки.

Ігор Коцан є ректором Східноєвропейського національного університету з липня 2005 року.

Крім того, НАЗК виявило невідповідність у декларації старшого оперуповноваженого кримінальної поліції Петриківського відділення поліції у Дніпропетровській області Олександра Додона на суму понад 3,8 млн гривень в 2016 році і 2,9 млн гривень в 2017 році.

Він не вказав відомості про 3 земельних ділянки, квартиру, 2 домоволодіння, нежитлове приміщення, торгово-розважальний комплекс, легковий і вантажний автомобілі подружжя, корпоративні права дружини, також зазначив недостовірні відомості про отримані ним та дружиною доходи.

Висновки НАЗК за ознаками кримінального правопорушення будуть спрямовані в Національну поліцію.

Як повідомляли Українські Новини, ректор Донецького медуніверситету підозрюється у вимаганні хабарів за оформлення іноземних студентів.

Також ректора університету затримали в Києві за підозрою у вимаганні хабарів у іноземних студентів.

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