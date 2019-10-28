Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають 2-й тиждень поспіль і подорожчали на 0,5%

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 18 по 25 жовтня підвищився на 0,41%, або на 1,48 пункту до 361,46 пункту, зростання спостерігається 2-ю тиждень.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 359,98 пункту, в кінці - 361,46 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Агротон" (+9,62%), найбільше падіння - акції компанії "Кернел" (-19,1%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 18 жовтня Ціна останньої угоди, злоті, 25 жовтня Зміна вартості, % "Кернел" 52,60 42,55 -19,1 "Астарта" 16,6 16,9 +1,81 Coal Energy 0,4 0,4 00,00 "Мілкіленд" ---- ---- ---- "Агротон" 2,39 2,62 +9,62 KSG Agro 1,00 1,07 +7,0 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 78 76,5 -1,92 IMC 14,20 14,45 +1,76 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, раніше акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі за тиждень подешевшали на 3,2%. Після чого национальный індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 27 вересня по 4 жовтня знизився на 3,49%, або на 13,26 пункту до 367,06 пункту.

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 11 по 18 жовтня підвищився після тритижневого падіння на 0,2% або на 0,77 пункту до 359,98 пункту.