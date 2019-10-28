підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають 2-й тиждень поспіль і подорожчали на 0,5%
28 жовтня 2019, понеділок, 12:37 11
Економіка 2019-10-28T15:00:03+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають 2-й тиждень поспіль і подорожчали на 0,5%

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають 2-й тиждень поспіль і подорожчали на 0,5%

WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 18 по 25 жовтня підвищився на 0,41%, або на 1,48 пункту до 361,46 пункту, зростання спостерігається 2-ю тиждень.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 359,98 пункту, в кінці - 361,46 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Агротон" (+9,62%), найбільше падіння - акції компанії "Кернел" (-19,1%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 18 жовтня Ціна останньої угоди, злоті, 25 жовтня Зміна вартості, %
"Кернел" 52,60 42,55 -19,1
"Астарта" 16,6 16,9 +1,81
Coal Energy 0,4 0,4 00,00
"Мілкіленд" ---- ---- ----
"Агротон" 2,39 2,62 +9,62
KSG Agro 1,00 1,07 +7,0
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 78 76,5 -1,92
IMC 14,20 14,45 +1,76
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, раніше акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі за тиждень подешевшали на 3,2%. Після чого национальный індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 27 вересня по 4 жовтня знизився на 3,49%, або на 13,26 пункту до 367,06 пункту.

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 11 по 18 жовтня підвищився після тритижневого падіння на 0,2% або на 0,77 пункту до 359,98 пункту.

Більше новин про: WIG-Ukraine Варшавська фондова біржа акції компаній

Архів
Новини
Софія Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna
Хочу, щоб він на своїй шкурі відчув всі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про Зеленського 15:23
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
З вікна лікарні в Одеській області випало 2 маленьких дітей 14:54
Наглядової ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавичусу у 18 разів до 18,6 млн гривень/рік 14:50
НАБУ повідомило Корчак про підозру 14:43
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах 09:01
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш: Зеленський влаштував скандал в Золотому 16:40
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok