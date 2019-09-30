Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже за неделю подешевели на 3,2%

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 20 по 27 сентября снизился на 3,2%, или на 12,57 пункта, до 380,32 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 392,89 пункта, в конце - 380,32 пункта. Наибольший рост показали акции компании Coal Energy (+13,16%), наибольшее падение - акции компании "Астарта" (-7,65%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 20 сентября Цена последней сделки, злотые, 27 сентября Изменение стоимости % "Кернел" 44,95 44,00 -2,11 "Астарта" 22,20 20,50 -7,65 Coal Energy 0,38 0,43 +13,16 "Милкиленд" --- --- --- "Агротон" 2,85 2,78 -2,45 KSG Agro 1,01 1,00 -0,99 Sadovaya --- --- --- "Овостар" 74,50 70,00 -6,04 IMC 15,20 15,45 +1,64 KDM Shipping --- --- ---

Как сообщали Українськi Новини, WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 13 по 20 сентября повысился на 0,16%, или на 0,64 пункта, до 392,89 пункта.

С 20 по 27 сентября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 1,1%, или на 0,1 доллара до 8,62 доллара (по состоянию на 27 сентября 15:03 по Лондонскому времени).