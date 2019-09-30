Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже за неделю подешевели на 3,2%

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 20 по 27 сентября снизился на 3,2%, или на 12,57 пункта, до 380,32 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.\r\nВ начале указанного периода индекс составлял 392,89 пункта, в конце - 380,32 пункта. Наибольший рост показали акции компании Coal Energy (+13,16%), наибольшее падение - акции компании "Астарта" (-7,65%).\r\n\r\n\r\n\r\nКомпания\r\nЦена последней сделки, злотые, 20 сентября\r\nЦена последней сделки, злотые, 27 сентября\r\nИзменение стоимости %\r\n\r\n\r\n"Кернел"\r\n44,95\r\n44,00\r\n-2,11\r\n\r\n\r\n"Астарта"\r\n22,20\r\n20,50\r\n-7,65\r\n\r\n\r\nCoal Energy\r\n0,38\r\n0,43\r\n+13,16\r\n\r\n\r\n"Милкиленд"\r\n---\r\n---\r\n---\r\n\r\n\r\n"Агротон"\r\n2,85\r\n2,78\r\n-2,45\r\n\r\n\r\nKSG Agro\r\n1,01\r\n1,00\r\n-0,99\r\n\r\n\r\nSadovaya\r\n---\r\n---\r\n---\r\n\r\n\r\n"Овостар"\r\n74,50\r\n70,00\r\n-6,04\r\n\r\n\r\nIMC\r\n15,20\r\n15,45\r\n+1,64\r\n\r\n\r\nKDM Shipping\r\n---\r\n---\r\n---\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 13 по 20 сентября повысился на 0,16%, или на 0,64 пункта, до 392,89 пункта.\r\nС 20 по 27 сентября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 1,1%, или на 0,1 доллара до 8,62 доллара (по состоянию на 27 сентября 15:03 по Лондонскому времени).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n