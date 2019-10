Трамп хоче вийти з договору про "відкрите небо", - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп підписав документ, який стверджує його намір вивести США з Договору про відкрите небо 1992 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Білий дім офіційно не коментував плани вийти з договору, хоча американські ЗМІ повідомляли про це ще на початку жовтня.

Один з чиновників заявив, що дискусії тривають: "з цим президентом все можливо".

Союзницькі країни, включаючи Україну, наполягають на збереженні Договору про відкрите небо, який був розроблений з метою посилення впевненості, що країни не планують напад.

"Договір про відкрите небо є одним з основних міжнародних договорів у сфері європейської безпеки і контролю над озброєннями. Україна зацікавлена у підтримці та реалізації цього Договору", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України для WSJ.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп скасував підписку на газети The New York Times і The Washington Post для Білого дому.

Раніше також повідомлялося про те, що Трамп вважає фейком інформацію New York Times про прослуховування РФ і Китаєм його телефонів.