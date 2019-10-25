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25 октября 2019, пятница, 19:27 12
Америка 2019-10-25T19:29:02+03:00
Українські Новини
Трамп отменил подписку на газеты The New York Times и The Washington Post для Белого дома

Трамп отменил подписку на газеты The New York Times и The Washington Post для Белого дома

США, The New York Times, Белый дом, The Washington Post, Дональд Трамп
Трамп. Фото: nbcnews.com
Трамп. Фото: nbcnews.com

Белый дом не будет продлевать подписку на газеты The Washington Post и The New York Times, с критикой которых ранее выступал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает "TheБабель".

"Если не продлевать подписку во всех федеральных агентствах, это значительно экономит средства, будут сэкономлены сотни тысяч долларов налогоплательщиков", — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Она не уточнила, как скоро приказ вступит в силу и Белый дом перестанет получать по подписке одни из старейших газет США (The New York Times основана в 1851 году, а The Washington Post — в 1877). С инициативой отменить подписку на эти газеты Трамп выступил 22 октября.


Как сообщали Українські Новини, Трамп считает фейком информацию New York Times о прослушивании РФ и Китаем его телефонов. 

Ранее The New York Times поставил фото украинского чемпиона Абраменко на свою обложку в Facebook. 

Кроме того, The New York Times включил сборник стихов Жадана в список рекомендованных книг года.

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