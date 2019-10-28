Субсидії в 2019 році не зменшуватимуть, - прем'єр-міністр Гончарук

Кабінет міністрів України не буде зменшувати субсидії в цьому році протягом опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра".

Також Гончарук запевнив, що не планується змінювати принцип оформлення субсидій.

"Субсидії зменшені в цьому році точно не будуть і цей опалювальний сезон всі ті, хто оформив, пройдуть на тих умовах, які вже оформлені. І принцип оформлення субсидій також не зміниться і в наступному році", - сказав прем'єр-міністр.

Він уточнив, що ті сім'ї, які отримують менші доходи, а отже вимагають від держави більшого захисту, будуть отримувати великі субсидії.

"Ми підтверджуємо наш намір досягти показника, щоб в середньому сім'я витрачала не більше 15% від сукупного доходу на комунальні послуги. В рамках цього показника ми і будемо триматися", - резюмував Гончарук.

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