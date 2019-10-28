підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 жовтня 2019, понеділок, 08:00 9
Кабмін 2019-10-28T09:00:02+02:00
Українські Новини
Субсидії в 2019 році не зменшуватимуть, - прем'єр-міністр Гончарук

Субсидії в 2019 році не зменшуватимуть, - прем'єр-міністр Гончарук

Опалювальний сезон, субсидії, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Кабінет міністрів України не буде зменшувати субсидії в цьому році протягом опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра".

Також Гончарук запевнив, що не планується змінювати принцип оформлення субсидій.

"Субсидії зменшені в цьому році точно не будуть і цей опалювальний сезон всі ті, хто оформив, пройдуть на тих умовах, які вже оформлені. І принцип оформлення субсидій також не зміниться і в наступному році", - сказав прем'єр-міністр.

Він уточнив, що ті сім'ї, які отримують менші доходи, а отже вимагають від держави більшого захисту, будуть отримувати великі субсидії.

"Ми підтверджуємо наш намір досягти показника, щоб в середньому сім'я витрачала не більше 15% від сукупного доходу на комунальні послуги. В рамках цього показника ми і будемо триматися", - резюмував Гончарук.

Раніше Українські Новини писали, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах. Тим часом Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій та субсидій.

Більше новин про: Опалювальний сезон субсидії Олексій Гончарук

Архів
Новини
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах 09:01
Ви ні до чого, ви не за бабки, - Зеленський про пост Богдана про проплачених мітингах 08:42
Разумков заявив, що Україні не варто повертатися в ПАРЄ 08:32
Субсидії в 2019 році не зменшуватимуть, - прем'єр-міністр Гончарук 08:00
Ставлення до розвитку дитячого футболу в Україні за "залишковим принципом" - в далекому минулому, - Костюченко 06:03 Прес-реліз
більше новин
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах 09:01
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш: Зеленський влаштував скандал в Золотому 16:40
Сором за президента, - Сенцов прокоментував візит Зеленського в Золоте 13:28
Зеленський приїхав на Донбас, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох" 15:06
більше новин
Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш: Зеленський влаштував скандал в Золотому 16:40
Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ 21:19
Синоптики розповіли, коли густі тумани покинуть Україну 13:33
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok