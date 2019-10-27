Субсидії перераховують не всім: українці перевіряють, чи не відібрали допомогу

Субсидії в опалювальному сезоні-2019/20 отримає майже чотири з половиною мільйонів домогосподарств. Якщо не було змін у сім'ї та боргів за комуналку, субсидію перерахують автоматично. Але не усі цьому вірять і напередодні опалювального сезону йдуть перевіряти, чи не забрали допомогу, повідомляє "Сьогодні".

Анна в минулому році мала субсидію. Але зігрітися в будинку все одно не могла. Тому що економила газ. Хоча і економила паливо, але з пільгою все ж було вигідно. Чи буде субсидія в цьому році – жінка не впевнена, тому вирушила в район.

Так само Світлана з'ясовує про субсидії своєї матері пенсіонерки. Вона в минулому році мала пільгу на газ і світло.

"У неї пенсія дві тисячі, а за комунальні послуги вона повинна була платити 1400-1500 гривень за півбудинку в селі", – ділиться жінка.

Субсидія матері Світлани на цей рік продовжено автоматично. Тому що змін в родині пенсіонерки не було. Всі попередні рахунки за квартплату – оплачені. Таким відвідувачам в органі соцзахисту пояснюють, субсидії збережені. На яку суму – побачать в квитанціях в наступному місяці.

"Субсидії були нараховані ще раніше, і ті люди, які вже є в програмі – вони будуть отримувати ці субсидії і в наступному опалювальному сезоні", – зазначає міністр Мінсоцполітики.

Рішенням уряду спростили отримання субсидії в селі подружжям пенсіонерів, яким більше 60-ти, зареєстрованим за різними адресами, а також – військовим і будинкам сімейного типу. У минулому році позбавили субсидій тих, хто робив дорогі покупки – суми стартували від 50-ти тисяч гривень. Або ті, хто отримав спадок. У цей список потрапили і ті, хто купував ... причіп, тому що він вважався транспортним засобом незалежно від суми. Але в цьому році люди, які придбали причепи, на субсидію можуть розраховувати.

"У переважній більшості – це причепи орієнтовно вартістю 5-7 тисяч гривень", – пояснює Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики.

Цього року субсидіями повинні скористатися близько чотирьох з половиною мільйонів домогосподарств, порахували в Мінсоцполітики. Це стільки ж, як і в минулому опалювальному сезоні. На майже 48 млрд гривень. Таку ж суму заклали і в бюджет на 2020-й.

Раніше Українські Новини писали, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах. Тим часом Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій та субсидій.