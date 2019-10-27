На випускному в Техасі влаштували криваву бійню з пораненими та вбитими

Як мінімум двоє людей загинули і понад десятеро поранені в суботу на випускній вечірці філії Техаського університету A&M, яка проходила за межами навчального закладу, повідомляє Fox News.

Слідчі прибули в Грінвілл, розташований приблизно в 15 милях на північний захід від кампуса, близько 23:30 після скарг на машини, припарковані на узбіччі шосе. Вже на місці події із задньої частини будівлі почулися постріли. На думку шерифа округу Ханта Ренді Мікса, в будівлі були присутні близько 750 осіб, тому, коли почалася перестрілка, був повний хаос і люди тікали в пошуках укриття.

Всередині будівлі дві людини були знайдені мертвими. Стрілець зміг втекти з місця події і зараз поліція займається його пошуками. При цьому влада не має ані найменшого уявлення про те, хто є підозрюваним, а учасники вечірки дали багато різних описів цієї людини. Шериф додав, що стрілок увійшов з задньої частини будівлі і використовував пістолет - швидше за все, він націлив його на одну людину, перш ніж почав стріляти в інших.

Також очевидці опублікували кадри з місця події.

Як повідомляли Українські Новини, у штаті Техас не менше п'яти осіб стали жертвами обстрілу. Також у Техасі пролунали 2 вибухи на хімічному заводі.

Раніше в Техасі чоловік розстріляв у церкві 26 осіб, ще 20 були поранені.