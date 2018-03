Пострадали рабочие. Заявляется, что один человек пропал еще один сильно ранен в результате взрыва. По меньшей мере четыре машины скорой помощи прибыли на место происшествия. Власти рекомендуют обратиться в больницу тем, кто контактировал с дымом от взрыва.

RAW VIDEO: A second explosion erupts from the Hood County chemical plant fire https://t.co/PeEqIKVRtO pic.twitter.com/pkF0yBeP5v