В Одессе в штате Техас жертвами обстрелов стали не менее пяти человек

Стрельба на улицах города Одесса в штате Техас привела к человеческим жертвам. В результате трагедии погибли не менее пяти человек.

Об этом говорится в сообщении городской полиции, размещенном в соцсети Facebook в субботу, 31 августа, пишет DW.

По ее данным, еще 20 человек, включая как минимум троих полицейских, получили ранения. Нападавший был застрелен сотрудником полиции.

Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный ездит по городу, угнав автомобиль почтовой службы США, и стреляет в случайных людей. Полиция допустила наличие второго стрелка и призвала жителей соблюдать крайнюю осторожность.

Генпрокурор США Барр доложил Трампу об инциденте

Власти штата находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. "Мы не позволим ненависти и жестокости заполонить Штат Одинокой Звезды", - подчеркнул он.

Генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал о трагедии президента Дональда Трампа. По словам главы государства, задействовано Федеральное бюро расследований.

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Напомним, 3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 22 человека, в том числе восемь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией.

Ранее в Калифорнии на фестивале уличной еды произошел массовый расстрел людей, в ходе которого погибли как минимум 11 человек, еще 12 были ранены.