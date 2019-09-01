подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 сентября 2019, воскресенье, 09:38 33
Америка 2019-09-01T11:52:59+03:00
Українські Новини
В Одессе в штате Техас жертвами обстрелов стали не менее пяти человек

В Одессе в штате Техас жертвами обстрелов стали не менее пяти человек

Обстрел в Техасе. Скриншот видео
Обстрел в Техасе. Скриншот видео "Голос Америки"

Стрельба на улицах города Одесса в штате Техас привела к человеческим жертвам. В результате трагедии погибли не менее пяти человек.

Об этом говорится в сообщении городской полиции, размещенном в соцсети Facebook в субботу, 31 августа, пишет DW.

По ее данным, еще 20 человек, включая как минимум троих полицейских, получили ранения. Нападавший был застрелен сотрудником полиции.

Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный ездит по городу, угнав автомобиль почтовой службы США, и стреляет в случайных людей. Полиция допустила наличие второго стрелка и призвала жителей соблюдать крайнюю осторожность.

Генпрокурор США Барр доложил Трампу об инциденте

Власти штата находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. "Мы не позволим ненависти и жестокости заполонить Штат Одинокой Звезды", - подчеркнул он.

Генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал о трагедии президента Дональда Трампа. По словам главы государства, задействовано Федеральное бюро расследований.

Напомним, 3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 22 человека, в том числе восемь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией.

Ранее в Калифорнии на фестивале уличной еды произошел массовый расстрел людей, в ходе которого погибли как минимум 11 человек, еще 12 были ранены.

Больше новостей о: Техас Обстрел Стрельба в Техассе

Архив
Новости
Франк-Вальтер Штайнмайер. Скриншот видео AFP
Президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую войну 11:44
Завтра аэропорт "Киев" закрывается на реконструкцию 11:07
Зеленский призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса 10:38
На рэп-концерте в Германии рухнул экран: пострадали около 30 человек 10:16
Обстрел в Техасе. Скриншот видео
В Одессе в штате Техас жертвами обстрелов стали не менее пяти человек 09:38
больше новостей
Доллар и евро за последнюю неделю лета взлетели в цене 08:36
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию 13:55
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
больше новостей
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США 17:35
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Новый министр обороны держит наличными 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов 20:25
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok