Спалах гепатиту А в школі Чернігова: поліція відкрила справу

12 учнів школи і працівниця харчоблоку госпіталізовані з вірусним гепатитом А в Чернігові.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Чернігівській області, передають Українські Новини.

Згідно з ним, спалах захворювання трапився в школі №7. Серед постраждалих - учні школи та працівниця харчоблоку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь)

Це порушення тягне за собою штраф або арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, у чернігівській школі школярі заразилися гепатитом А.

У минулому році спалах гепатиту зафіксували в школі в Одесі, тоді інфекцію підхопили 4 учні.

У зв'язку з цим, лікарі надали методи профілактики вірусного захворювання. Найчастіше зустрічаються три його типи - гепатит А, В та С. І саме гепатити B і С – два основних типи, що є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту. Заразним є тільки вірусний гепатит. Від різновиду вірусу залежить спосіб потрапляння його в організм.