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26 жовтня 2019, субота, 16:08 8
Події 2019-10-26T17:45:02+03:00
Українські Новини
Ув'язнений вбив конвоїра при спробі втечі в Дніпропетровській області

Ув'язнений вбив конвоїра при спробі втечі в Дніпропетровській області

вбивство, Втеча засудженного

Ув'язнений, засуджений до довічного ув'язнення, 25 жовтня вбив конвоїра з метою втечі на шляху проходження залізничної варти за маршрутом "Дніпро - Кривий Ріг" в Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної гвардії, передають Українські Новини.

Ув'язнений напав на посадових осіб варти з метою їх обеззброєння і подальшої втечі.

Його вдалося знешкодити, але в результаті нападу один з військовослужбовців-конвоїрів отримав смертельне поранення.

За фактом події розпочато службове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 15 серпня громадянин США і Ізраїлю Амос Дов Сільвер, підозрюваний у створенні міжнародного наркосиндикату, втік з-під конвою Служби безпеки України в разі екстрадиції до Ізраїлю.

Незабаром СБУ затримала його.

Також 2 ув'язнених втекли з Миколаївської виправної колонії N50 села Заклад, Миколаївський район, Львівська область.

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