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26 жовтня 2019, субота, 14:14 5
Події 2019-10-26T17:45:02+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області з цистерни витік азот

У Дніпропетровській області з цистерни витік азот

Витік азоту

Увечері 25 жовтня у Дніпропетровській області через несправність клапана в автоцистерні стався витік азоту. Про це в суботу, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 22:00 вони отримали інформацію про витік азоту поблизу міста Павлоград. Повідомлялося, що витік стався через несправність клапана ємності, що знаходиться на автомобілі КамАЗ.

В 22:37 рятувальники спільно з водієм автомобіля усунули несправність клапана надлишкового і усунули випаровування азоту. В результаті надзвичайної події жертв і постраждалих не було, загрози навколишньому середовищу немає.

На місці працювало дев'ять рятувальників та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, що раніше під Івано-Франківськом перекинувся бензовоз з пальним: водій травмований, пальне розлилося.

Раніше в Черкасах на підприємстві вилилося 9 кілограмів ртуті.

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