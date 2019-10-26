У Дніпропетровській області з цистерни витік азот

Увечері 25 жовтня у Дніпропетровській області через несправність клапана в автоцистерні стався витік азоту. Про це в суботу, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 22:00 вони отримали інформацію про витік азоту поблизу міста Павлоград. Повідомлялося, що витік стався через несправність клапана ємності, що знаходиться на автомобілі КамАЗ.

В 22:37 рятувальники спільно з водієм автомобіля усунули несправність клапана надлишкового і усунули випаровування азоту. В результаті надзвичайної події жертв і постраждалих не було, загрози навколишньому середовищу немає.

На місці працювало дев'ять рятувальників та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, що раніше під Івано-Франківськом перекинувся бензовоз з пальним: водій травмований, пальне розлилося.

Раніше в Черкасах на підприємстві вилилося 9 кілограмів ртуті.