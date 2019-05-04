Под Ивано-Франковском перевернулся бензовоз с горючим: водитель травмирован, топливо разлилось

В Ивано-Франковской области возникло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, который перевозил 38 тонн горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, авария произошла сегодня в 02:17 на дороге в поселке Отыния Коломыйского района.

Грузовой автомобиль "DAF" (бензовоз) перевернулся на левый бок, вследствие чего в кабине был заблокирован водитель.

На месте происшествия произошла утечка топлива из 2-х секций цистерны: в количестве 13 м. куб. В целом же цистерна содержала 38 тонн топливо-смазочных материалов.

В настоящее время силами ГосЧС высвободили водителя из кабины автомобиля и передали работникам скорой неотложной медицинской помощи.

Кроме того, спасатели провели мероприятия по отключению клемм АКБ и создали пенную подушку для недопущения возгорания разлитых горюче-смазочных материалов. Оставшееся топливо перекачивают в новую цистерну.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове из-за ДТП с бензовозом на асфальт вылилось 7 тонн топлива.

Ранее в Черкассах на предприятии вылилось 9 килограммов ртути.

Также в Киеве бензовоз врезался в отбойник и перегородил дорогу.