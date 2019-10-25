Перестрілка в центрі Харкова: у поліції розкрили деталі конфлікту

1 чоловіка вбито, 1 поранено і 1 підірвав себе гранатою після стрілянини, що сталася о 12:05 на парковці біля супермаркету "Восторг" на вулиці Клочківській, 134-Б в центрі Харкова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Харківській області, передають Українські Новини.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко повідомив журналістам, що один з учасників конфлікту отримав тяжкі поранення і помер в кареті "швидкої допомоги".

Іншого потерпілого доставили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги з пораненнями в стегно, плече і голову.

Він перебуває у тяжкому стані.

Біля лікарняної палати потерпілого встановлено цілодобову охорону з числа працівників батальйону поліції особливого призначення.

"Швидше за все, це кримінальні розбірки між угрупованнями", - зазначив Сокуренко.

Зловмисник, який стріляв у двох чоловіків, - житель Донецької області, уродженець Горлівки, також отримав поранення.

Чоловік поїхав з місця події на автомобілі Toyota RAV4 і, від'їхавши кілька кілометрів, кинув і підпалив його.

У кинутій злочинцем машині поліцейські знайшли обгорілий автомат.

Автомобіль зареєстрований в одній із західних областей України, в угоні не числився.

Поліцейські стали переслідувати злочинця і наздогнали його в районі Нової Баварії, неподалік від залізничної станції "Харків-Пасажирський".

Побачивши поліцейських зі зброєю, чоловік підірвав гранату, вибухом йому відірвало голову.

"Чи випадково, ми не можемо зараз стверджувати", - сказав Сокуренко.

Він уточнив, що гранату під час вибуху чоловік тримав біля підборіддя.

Чоловік раніше судимий, у нього при собі були ще чотири гранати Ф-1 і пістолет.

Поліцейські під час вибуху не постраждали.

Перестрілка в Харкові. Фото: Анна Черненко / 24 канал

Джерело в правоохоронних органах повідомив Українським Новинам, що поранений в перестрілці чоловік - кримінальний авторитет Георгій Ісаков на прізвисько Жора, на якого раніше вже здійснювався замах.

Убитий в перестрілці - Володимир Борох, відомий як "Тайсон", "права рука" Ісакова. Перед перестрілкою вони і ще троє чоловіків сиділи в кафе супермаркету, і там, судячи з усього, між ними почалася перепалка, яка вилилася в стрілянину на парковці.

Як повідомляли Українські Новини, свідок у справі про вбивство колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова кримінальний авторитет Володимир Борох ("Тайсон") убитий в перестрілці в Харкові.

У березні 2017 року колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненко був убитий в центрі Києва біля готелю "Прем'єр-Палас".