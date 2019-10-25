Емінем у своєму треку "викинув у ставок" дочку Трампа: репера викликали на допит

Секретна служба США допитувала репера Емінема через пісні з "загрозливим" текстом на адресу дочки президента країни Іванки Трамп, повідомляє "Російська служба BBC".

Документи, отримані Buzzfeed, свідчать про те, що агенти служби розмовляли з репером про його пісню Framed.

В цій пісні Емінем (справжнє ім'я Маршалл Метерс) згадує про те, що Іванка Трамп знаходиться в багажнику його машини, після чого "дурна маленька білява дівчинка" виявляється "кинута в ставок". Співробітники секретної служби обмежилися однією бесідою з Метерсом - подальшого розвитку ця справа не набула.

Згідно з документами, на які посилається Buzzfeed, розслідування було відкрито після того, як у Секретну службу на цю пісню поскаржився "стурбований громадянин". Цією людиною виявився журналіст видання TMZ, який насправді звертався до служби за коментарем.

"Я хотів би дізнатися, чи веде служба розслідування щодо Емінема через загрозливу пісню про Іванку Трамп", - йшлося в його запиті в Секретну службу.

Після цього служба почала вивчати репера - в документах зокрема зазначено його прізвисько Слім Шейді.

Агенти зв'язалися з його адвокатами в кінці 2017 року, а допит відбувся в січні 2018 року. В ході допиту агенти цитували інший присвячений Трампу фрістайл, з яким Емінем виступив на одній з церемоній нагороджень. Репер згадав той текст і почав зачитувати його одночасно зі співробітниками Секретної служби, йдеться у документах. Двома днями пізніше допит Емінема обговорювали на нараді в Секретній службі, де було прийнято рішення не направляти справу прокурору.

Раніше, в жовтні 2017 року, Емінем записав дисс на Трампа, в якому розповідав про ненависть до нього.

Як повідомляли Українські Новини, Емінем нецензурно розкритикував "худобину" Трампа на фестивалі в Шотландії. Також Емінем відсудив у партії Нової Зеландії понад $400 тис. за порушення авторських прав.

Раніше в мережі з'явився кліп на спільну пісню Емінема і Еда Ширана.