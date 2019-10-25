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25 жовтня 2019, пʼятниця, 14:12 10
Політика 2019-10-25T15:45:02+03:00
Українські Новини
Казахстан домовився з РФ про збільшення транзиту вугілля в Україну більш ніж в два рази

Казахстан домовився з РФ про збільшення транзиту вугілля в Україну більш ніж в два рази

Транзит, Вугілля, поставки вугілля

Казахстан домовився з Росією про збільшення транзиту вугілля в Україну на 55,6% до 140 тис. тонн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства торгівлі та інтеграції Казахстану, передають Українські Новини.

"Сьогодні в результаті переговорів між Республікою Казахстан і Російською Федерацією з питання транзиту казахстанського вугілля в Україну через територію РФ, казахстанській стороні вдалося збільшити дозволений обсяг транзиту до 140 тисяч тонн в місяць", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що починаючи з липня обсяги дозволеного транзиту не перевищували 90 тис. тонн щомісяця.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь у 800 разів збільшила поставки вугілля в Україну, хоча його взагалі не видобуває.

Також Україна обіцяла перевірити походження вугілля, яке перевозило з Росії в Туреччину затонуле судно.

Тим часом "Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу в 2019.

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