Вольфович під прицілом: Жириновського викликають в український суд

Шевченківський районний суд Києва викликає на засідання 1 листопада депутата Державної думи Росії Володимира Жириновського, обвинуваченого у фінансуванні бойовиків самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

Про це йдеться у судовій повістці, опублікованій в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.

Зазначено, що 1 листопада о 9:15 суд почне розглядати справу проти Жириновського, обвинуваченого за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Ще 2 обвинуваченими у цього процесі є депутати Госдуми від ЛДПР Олексій Діденко і Михайло Дегтярьов.

Суд зазначає, що у разі неявки обвинувачених судовий процес буде здійснюватися в порядку заочного провадження.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року Генпрокуратура передала в суд звинувачення депутата Держдуми Росії Жириновського у фінансуванні бойовиків на Донбасі.

У ході розслідування було встановлено, що протягом березня-травня 2014 року в Москві Жириновський створив і очолив організовану групу, яка до цих пір здійснює матеріально-технічне забезпечення бойовиків ЛНР і ДНР.