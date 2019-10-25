Премія кінокритиків "Кіноколо" обрала кращий фільм України та кращих акторів

Фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому" став лауреатом національної премії "Кіноколо".

Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook.

Увечері 24 жовтня під час відкриття кінофестивалю "Київський тиждень критики" були оголошені переможці національної премії "Кіноколо".

Премія була присуджена за кращий фільм у номінаціях: повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, відкриття року, а також кращим режисеру, актору і актрисі.

Крім того, вперше відбулося нагородження в номінації "Кращий анімаційний фільм".

Так, кращим фільмом стала драма «Додому» Нарімана Алієва, раніше також обрана як національний претендент на премію "Оскар".

Також Наріман Алієв отримав за фільм нагороду як кращий режисер.

Найкращим актором названо Ахтема Сєїтаблаєва ( «Додому»), а кращою актрисою - Ірму Вітовську ( "Мої думки тихі»).

Кращим короткометражним фільмом стала картина "У нашій синагозі" режисера Івана Орленка.

В номінації "Кращий документальний фільм" переміг "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", режисер - Надія Парфан.

Переможцем категорії "Кращий анімаційний фільм", яка цього року вручалася вперше, стала "Любов" режисера Микити Лиськова.

Відкриттям року назвали стрічку "Мої думки тихі" Антоніо Лукича.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні 2018 року була вручена перша національна премія кінокритиків "Кіноколо" .

Кращим фільмом року став "Донбас" Сергія Лозниці.